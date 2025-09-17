Camion di bibite distrutto dalle fiamme sull’Aurelia
Gavorrano (Grosseto), 17 settembre 2025 – Quando si è accorto che il suo camion stava andando in fiamme ha immediatamente accostato in una piazzola di sosta e ha dato l’allarme. Lui e il passeggero si sono messi in salvo, ma il camion carico di bibite è andato distrutto. E’ successo nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre sull’ Aurelia, sulla corsia sud, in prossimità dell’uscita di Gavorrano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Grosseto, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Durante l’intervento la carreggiata è rimasta temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
