Cambio programmazione Mediaset nuovo orario dal 22 settembre per Forbidden fruit e La forza di una donna

Nuovo cambio programmazione Mediaset: con il ritorno di Uomini & Donne arriva la modifica del palinsesto di Canale 5. Cosa cambia dal 22 settembre per Forbidden fruit e La forza di una donna (le due serie tv turche che ci hanno tenuto compagnia per tutta l'estate)? Novità d'autunno nella programmazione pomeridiana di Canale 5, le soap in programma. Con l'arrivo dell'autunno, il pomeriggio di Canale 5 ritrova uno dei suoi appuntamenti più amati: torna infatti in onda Uomini e donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi. Questo ritorno, come avviene ogni stagione, comporta una ridefinizione degli spazi che la rete principale Mediaset dedica alle sue soap opera, ridefinendo la routine televisiva degli spettatori.

