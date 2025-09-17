Cambiaso accende i tifosi della Juve | Orgoglioso di far parte di un gruppo che non molla mai Il messaggio post Borussia Dortmund – FOTO

Juventusnews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambiaso accende i tifosi della Juve: «Orgoglioso di far parte di un gruppo che non molla mai». Ecco il suo messaggio post Borussia Dortmund. Andrea Cambiaso  è tornato in campo dopo aver saltato le ultime due partite a causa di una squalifica. L’esterno bianconero ha infatti rimediato un cartellino rosso all’esordio in  campionato  contro il  Parma, costringendolo a restare fuori nelle sfide con  Genoa  e  Inter. Il suo rientro nella sfida contro il  Borussia Dortmund  in  Champions League  è stato segnato da un post su  Instagram, dove ha espresso tutta la sua gratitudine e orgoglio per far parte della squadra bianconera: « Orgoglioso di far parte di un gruppo che non molla mai! ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

cambiaso accende i tifosi della juve orgoglioso di far parte di un gruppo che non molla mai il messaggio post borussia dortmund 8211 foto

© Juventusnews24.com - Cambiaso accende i tifosi della Juve: «Orgoglioso di far parte di un gruppo che non molla mai». Il messaggio post Borussia Dortmund – FOTO

In questa notizia si parla di: cambiaso - accende

Tutte le dichiarazioni di Juve-Parma: David e Vlahovic regalano i primi tre punti a Tudor; Cambiaso-show, la Juve stende il Borussia: 2-1 . Gol e highlights; Atalanta-Juve, ultimo test da brividi: dove vederla e probabili formazioni.

Cambiaso cambia il volto dell’Italia contro l’Israele, l’esterno della Juve esulta: «Si lotta e si vince insieme» – FOTO - Cambiaso cambia il volto dell’Italia contro l’Israele: la FOTO pubblicata dall’esterno bianconero dopo la vittoria Dopo la vittoria dell’Italia contro Israele, partita valida per le qualificazioni ai ... Da juventusnews24.com

Cambiaso chiede scusa dopo l'espulsione in Juve-Parma: “Brutto gesto di cui mi vergogno" - 0 il Parma nell'esordio in campionato grazie alle reti, entrambe nella ripresa, dei due centravanti: Jonathan David e ... Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Cambiaso Accende Tifosi Juve