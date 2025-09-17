Cambiaso accende i tifosi della Juve | Orgoglioso di far parte di un gruppo che non molla mai Il messaggio post Borussia Dortmund – FOTO

Cambiaso accende i tifosi della Juve: «Orgoglioso di far parte di un gruppo che non molla mai». Ecco il suo messaggio post Borussia Dortmund. Andrea Cambiaso è tornato in campo dopo aver saltato le ultime due partite a causa di una squalifica. L’esterno bianconero ha infatti rimediato un cartellino rosso all’esordio in campionato contro il Parma, costringendolo a restare fuori nelle sfide con Genoa e Inter. Il suo rientro nella sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League è stato segnato da un post su Instagram, dove ha espresso tutta la sua gratitudine e orgoglio per far parte della squadra bianconera: « Orgoglioso di far parte di un gruppo che non molla mai! ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

