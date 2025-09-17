Calo record del box office estivo | analisi del disastro a 40 anni di distanza
Il settore cinematografico ha affrontato un andamento particolarmente negativo durante la stagione estiva, con risultati che si sono attestati ai livelli più bassi dal 1981, considerando anche gli anni di lockdown causati dalla pandemia. Nonostante le aspettative di un rilancio grazie al ritorno di franchise consolidati e attese novità, i dati complessivi evidenziano una significativa contrazione delle entrate, segnando un trend preoccupante per il futuro del mercato cinematografico. il calo del botteghino estivo: cause e dati principali. risultati inferiori alle aspettative. Nonostante la ripresa di alcune serie di successo come Jurassic Park, una nuova avventura di Superman e l’attesissimo debutto nel Marvel Cinematic Universe dei The Fantastic Four, i risultati complessivi non hanno raggiunto le cifre previste. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: calo - record
Caldo e temperature record, in Lombardia riserve idriche in calo: in una settimana la neve si è dimezzata
28 anni dopo, il calo record al botteghino della settimana 2 del franchise horror
In Italia record occupazione ma sotto media Ocse. Salari, calo più forte tra principali economie
Borse in calo in attesa della riunione di domani della Fed sui tassi. I titoli tecnologici Usa prima corrono ma poi decelerano. Argento al record. Dollaro sempre più debole. Banche (ma non Banco Bpm) e Leonardo zavorrano invece Milano - facebook.com Vai su Facebook
Borse 16 settembre: Europa in calo in vista della Fed, argento record e dollaro debole. Mps, Mediobanca e Leonardo mandano in rosso Piazza Affari - X Vai su X
‘I Fantastici 4’ dominano un Box Office in calo; Box office Spagna, Weapons si avvicina ai 5 milioni di euro totali; Fantastici 4, previsto un brusco calo al box office nel secondo weekend? Le previsioni.
Deadpool domina il box office in calo ma entra Trap - Deadpool & Wolverine non domina solo il box office Usa ma anche quello italiano con un incasso questa settimana di 1 milione 163 mila euro. Secondo quotidiano.net
Box Office Italia: Final Destination domina, weekend debole con incassi in calo - Un nuovo fine settimana debole al box office, il più debole da inizio anno. Segnala quotidiano.net