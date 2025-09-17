C?lin Georgescu sarà processato per tentato colpo di stato

In Romania, l’ex candidato presidenziale di estrema destra C?lin Georgescu è stato rinviato a giudizio ieri con l’accusa di tentato colpo di stato dopo l’annullamento del primo turno delle elezioni del 2024. Con lui saranno processate altre ventuno persone coinvolte nel presunto piano, guidate dal mercenario romeno Horatiu Potra, attualmente in fuga all’estero. Se giudicati colpevoli, rischiano tra i dieci e i venti anni di carcere. Secondo le autorità, Georgescu e i suoi collaboratori avevano pianificato proteste e disordini a Bucarest subito dopo la decisione della Corte costituzionale di annullare il voto, ordinando la ripetizione delle elezioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it