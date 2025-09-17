Calici verticali | Dolo-Vini-Miti tra le vigne ripide di Cembra e Fiemme
Quattro giornate intense, dal 9 al 12 ottobre, trasformano le Valli di Cembra e di Fiemme in un laboratorio a cielo aperto dove vino, cammino e cultura dialogano senza fretta. Dolo-Vini-Miti torna e invita viaggiatori curiosi a scoprire l’anima verticale di queste montagne attraverso esperienze pensate per tutti i sensi. Un percorso tra vigne, montagne . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
