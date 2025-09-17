"Chi insulta i siciliani è un governatore che prende un ragazzo che non ha l'esperienza per occuparsi della società che gestisce i trasporti in Sicilia, ma viene nominato per fare un favore a Lombardo": lo ha detto a Palermo il leader di Azione Carlo Calenda , riferendosi alle accuse del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Calenda: "Sicilia ostaggio di principi e valvassori, Ars da commissariare"

+++ CLAMOROSA LITE SCHIFANI-CALENDA +++ Il governatore lascia la convention dei Giovani di Forza Italia e rientra a Palermo: "Ci ha offesi"

Calenda a Palermo: Schifani si crede Dio, qua scene indegne e la Regione si occupa solo di piazzare amici; Calenda ha offeso Sicilia, Schifani abbandona la festa di FI; Da Lombardo a Cuffaro tutti con Schifani e dalla Lega un invito a Calenda Dimettiti dal senato visto che ti hanno eletto i siciliani.

Calenda a Palermo: "Schifani si crede Dio, qua scene indegne e la Regione si occupa solo di piazzare amici" - Il leader di Azione: "E' normale che si porti come regalo di compleanno un trasferimento da Milano a Palermo?

Calenda, "io offendo Sicilia? Lo fa Schifani con le sue nomine" - A offenderla è il modo in cui lui gestisce le nomine di società che dovrebbero fare il bene dei siciliani, usate come scambio per il tesseramento di Forza Ital ...