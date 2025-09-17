Calenda a Palermo | Schifani si crede Dio qua scene indegne e la Regione si occupa solo di piazzare amici

Palermotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Chi insulta i siciliani è un governatore che prende un ragazzo che non ha l'esperienza per occuparsi della società che gestisce i trasporti in Sicilia, ma viene nominato per fare un favore a Lombardo": lo ha detto a Palermo il leader di Azione Carlo Calenda, riferendosi alle accuse del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calenda - palermo

Calenda a Palermo: Schifani si crede Dio, qua scene indegne e la Regione si occupa solo di piazzare amici; Calenda ha offeso Sicilia, Schifani abbandona la festa di FI; Da Lombardo a Cuffaro tutti con Schifani e dalla Lega un invito a Calenda Dimettiti dal senato visto che ti hanno eletto i siciliani.

Calenda a Palermo: "Schifani si crede Dio, qua scene indegne e la Regione si occupa solo di piazzare amici" - Il leader di Azione: "E’ normale che si porti come regalo di compleanno un trasferimento da Milano a Palermo? Lo riporta agrigentonotizie.it

calenda palermo schifani credeCalenda, "io offendo Sicilia? Lo fa Schifani con le sue nomine" - A offenderla è il modo in cui lui gestisce le nomine di società che dovrebbero fare il bene dei siciliani, usate come scambio per il tesseramento di Forza Ital ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calenda Palermo Schifani Crede