Caldo record e piogge eccezionali | ecco cos’è successo a Milano nei tre mesi estivi

Milanotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una stagione a due facce: calda da un lato, piovosa dall’altro. È quella che ha vissuto Milano secondo i dati diffusi dalla Fondazione Omd - osservatorio meteorologico Milano Duomo Ets.Il mese più caldo (tra i più bollenti delle stagioni) è stato giugno, mentre agosto ha fatto registrare piogge. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caldo - record

Blackout a Bergamo: probabile guasto dovuto a sovraccarico di consumi per il caldo record

Caldo estremo sull'Italia, a rischio il record europeo di 48,8°C in Sicilia. «La più forte fiammata africana degli ultimi decenni»

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi

Caldo record e piogge eccezionali: ecco cos’è successo a Milano nei tre mesi estivi; Come in Europa, anche in Italia nuovo record di caldo: +1,33 °C — Italiano; Il 2024 l’anno più caldo in Emilia-Romagna: Ferrara record nel disagio bioclimatico.

caldo record piogge eccezionaliMeteo: caldo eccezionale, zero termico oltre 5000 metri, ecco quando - Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato in maniera approfondita circa il ritorno dell’Estate su tutta Italia da nord a sud. Come scrive meteogiornale.it

Estate da incubo in Brianza: caldo torrido e piogge record, tutti i dati di BrianzAcque - climatico di BrianzAcque conferma: l’estate 2025 in Brianza segnata da caldo record, notti tropicali e nubifragi eccezionali ... Si legge su monza-news.it

Cerca Video su questo argomento: Caldo Record Piogge Eccezionali