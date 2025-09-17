Caldo quasi nordafricano ancora per giorni poi tempesta equinoziale La svolta con l’arrivo dell’autunno
Roma, 17 settembre 2025 – E’ decisamente un settembre sopra le righe almeno dal punto di vista climatico, con un caldo anomalo che porterà ancora per altri 5 giorni temperature sopra le medie, dai 29° a Milano ai 30-31 di Roma, ai 33 di Firenze e i 31 di Bologna. La fine di questo caldo decisamente estivo coinciderà con l’equinozio di autunno, che cade lunedì sera, portando a un brusco peggioramento, associato a quella che viene definito in gergo meteorologico, appunto, 'tempesta equinoziale'. Lo spiega Lorenzo Tedici del sito IlMeteo.it, confermando una fase calda e soleggiata su tutta l'Italia da domani a domenica "con l'ultima settimana della stagione pienamente in linea con quanto successo negli ultimi 3 mesi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
