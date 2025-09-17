Caldo killer quest’estate oltre 1.100 morti a Milano

Quest’estate a Milano ci sono stati oltre 1.100 morti di caldo. Letteralmente, si può dire, caldo killer. Un nuovo studio sui decessi causati dal caldo eccessivo in Europa messo a punto dai ricercatori dell’Imperial college e della school of hygiene and tropical medicine di Londra hanno stimato che questa estate, da giugno ad agosto, a Milano siano decedute 1.156 persone, 835 a Roma, 579 a Napoli e 230 a Torino. Si tratta – secondo gli scienziati – di morti dovute “all’impatto del cambiamento climatico sulle temperature “; ovvero decessi che, senza la crisi climatica, non ci sarebbero stati. Le città italiane – viene spiegato – sono tra quelle più colpite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

