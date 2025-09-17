Caldo killer quest’estate oltre 1.100 morti a Milano
Quest’estate a Milano ci sono stati oltre 1.100 morti di caldo. Letteralmente, si può dire, caldo killer. Un nuovo studio sui decessi causati dal caldo eccessivo in Europa messo a punto dai ricercatori dell’Imperial college e della school of hygiene and tropical medicine di Londra hanno stimato che questa estate, da giugno ad agosto, a Milano siano decedute 1.156 persone, 835 a Roma, 579 a Napoli e 230 a Torino. Si tratta – secondo gli scienziati – di morti dovute “all’impatto del cambiamento climatico sulle temperature “; ovvero decessi che, senza la crisi climatica, non ci sarebbero stati. Le città italiane – viene spiegato – sono tra quelle più colpite. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Pontecagnano, caldo killer: 65enne trovato morto nella sua auto
Caldo killer a Bagheria, 53enne muore per un malore mentre passeggia: ‘Temperature mai registrate’
Caldo killer, due morti in spiaggia in Sardegna: la temperatura era oltre i 40 gradi, avevano 75 e 60 anni
Caldo anomalo, oltre 16.500 morti nelle città europee per il cambiamento climatico: lo rivela uno studio britannico - Questa estate si sono verificati picchi di calore in molte nazioni europee tra cui Spagna, Portogallo, Regno Unito. Riporta tg.la7.it
Caldo estremo, oltre 16.500 morti in Europa e 4.597 in Italia nell'estate 2025 - L'analisi dell'Imperial College di Londra e della London School of Hygiene & Tropical Medicine in 854 città nel periodo giugno- Scrive msn.com