Caldo estremo oltre 16.500 morti in Europa e 4.597 in Italia nell’estate 2025

(Adnkronos) – L'aumento delle temperature estreme, causato dai cambiamenti climatici, hanno causato 16.500 decessi in tutta Europa durante l'estate 2025: è quanto emerge da una nuova stima condotta da importanti scienziati del clima ed epidemiologi. Lo studio, che si è concentrato su 854 città europee, ha rilevato che il cambiamento climatico è responsabile del 68% . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it