Caldo estremo oltre 16.500 morti in Europa e 4.597 in Italia nell’estate 2025
(Adnkronos) – L'aumento delle temperature estreme, causato dai cambiamenti climatici, hanno causato 16.500 decessi in tutta Europa durante l'estate 2025: è quanto emerge da una nuova stima condotta da importanti scienziati del clima ed epidemiologi. Lo studio, che si è concentrato su 854 città europee, ha rilevato che il cambiamento climatico è responsabile del 68% . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: caldo - estremo
Caldo estremo, Croce Rossa in bici per scongiurare infarti
West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali”
Caldo estremo sull'Italia, a rischio il record europeo di 48,8°C in Sicilia. «La più forte fiammata africana degli ultimi decenni»
#Clima Caldo estremo 'killer silenzioso': 16.500 morti quest'estate in 854 città europee per le conseguenze dei cambiamenti climatici. Italia maglia nera: 4.597 vittime, di cui 835 solo a Roma. Sono i risultati allarmanti di uno studio dell'Imperial College di Lon - X Vai su X
Meteo, l'estate infinita: la settimana con caldo estremo, le previsioni per tutte le regioni - facebook.com Vai su Facebook
Caldo estremo: quest’estate 16.500 morti in Europa, città italiane le più colpite - 400 persone siano morte a causa delle temperature estreme nelle città. Da repubblica.it
Caldo estremo, oltre 16.500 morti in Europa e 4.597 in Italia nell'estate 2025 - L'analisi dell'Imperial College di Londra e della London School of Hygiene & Tropical Medicine in 854 città nel periodo giugno- Scrive msn.com