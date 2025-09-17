Calcoli sbagliati per la pensionata della Regione l' Inps deve pagare 50mila euro di trattamento di fine servizio

Perugiatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a corrispondere a una dipendente pubblica un trattamento di fine servizio calcolato sull’intero arco della sua carriera, durata oltre 41 anni, e non su singoli periodi frazionati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcoli - sbagliati

Calcoli sbagliati per la pensionata della Regione, l'Inps deve pagare 50mila euro di trattamento di fine servizio; VITALIZI ABRUZZO: EX CONSIGLIERE REGIONALE MINACCIA CONTENZIOSO, CHIESTO ADEGUAMENTO DI 20-30 EURO.

Cerca Video su questo argomento: Calcoli Sbagliati Pensionata Regione