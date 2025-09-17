Calcoli sbagliati per la pensionata della Regione l' Inps deve pagare 50mila euro di trattamento di fine servizio

L’Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a corrispondere a una dipendente pubblica un trattamento di fine servizio calcolato sull’intero arco della sua carriera, durata oltre 41 anni, e non su singoli periodi frazionati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it