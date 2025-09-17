Calciomercato Juventus Comolli sogna il colpaccio a parametro zero | nel mirino c’è quel big che gioca in Premier League! Il nome

Calciomercato Juventus, Comolli sogna il colpaccio a parametro zero in vista della prossima estate: nel mirino c’è quel big che gioca in Premier. La Juve sta seriamente valutando l’opportunità di mettere a segno un colpo a zero davvero clamoroso per la prossima stagione, con  Bernardo Silva  del  Manchester City  che potrebbe essere il grande nome in arrivo. Il centrocampista portoghese, in scadenza di contratto con i  Citizens  il prossimo  30 giugno 2026, lascerà il club inglese a parametro zero, aprendo la porta a una potenziale trattativa con i bianconeri. Damien Comolli, Direttore Generale della  Juve, sta monitorando con attenzione la situazione di  Bernardo Silva, che ha un valore inestimabile, soprattutto considerando che il giocatore lascerà il  Manchester City  senza alcun esborso da parte di chi riuscirà a strappare il suo sì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

