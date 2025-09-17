Calciomercato Juve | occasione dal Real Madrid? Bianconeri in corsa lascerà i blancos e può essere un colpo per gennaio! Prezzo fissato ultimissime

Calciomercato Juve: i bianconeri potrebbero fiutare la grande occasione dal Real Madrid. Giocatore in uscita, possibile assalto a gennaio. Un nome nuovo, un’occasione di lusso dal Real Madrid. Chiuso il mercato estivo, la Juve programma già il futuro e, secondo quanto riportato dal portale spagnolo Elgoldigital, avrebbe messo nel mirino Ferland Mendy. Il terzino sinistro francese è in uscita dai “Blancos” e potrebbe diventare l’obiettivo numero uno dei bianconeri per la finestra di gennaio. Un’occasione da 20 milioni. Ferland Mendy, terzino classe 1995, non è più un titolare fisso nello scacchiere del tecnico del Real, Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

