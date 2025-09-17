Calciomercato Juve LIVE | idea Bernardo Silva a parametro zero Comolli al lavoro per il rinnovo di Yildiz
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve, il rinforzo arriva dalla Serie A: spunta l’idea di uno scambio
Calciomercato Juve, conferme sul doppio colpo in attacco! La dirigenza bianconera accelera per due obiettivi: il piano del club
Miglior acquisto Juve dell'ultimo calciomercato #JuveBVB - X Vai su X
? TUDOR TROPPO CONSERVATIVO Il nostro Alessio Lento, a CMIT LIVE in diretta sul canale Youtube di Calciomercato.it, ha analizzato la prestazione della #Juventus oltre la vittoria: "La gestione tattica di #JuveInter da parte di #Tudor non mi è piaciuta. - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juve: autostrada Zhegrova, idea Bennacer. Cosa aspettarci dagli ultimi giorni; Le notizie del 25 luglio di calciomercato: Juventus a tutta su Kolo Muani, Kessié idea per la Fiorentina, Wesley sbarca a Roma, Milinkovic-Savic ufficiale al Napoli, il Torino annuncia Israel; Calciomercato Juve, idea rinnovo Kolo Muani: tutte le alternative per l'attacco.
Champions, Juventus-Borussia Dortmund 4-4: la cronaca del match - La Juventus di Tudor affronta il Borussia Dortmund di Kovac all'esordio in Champions League. Segnala calciomercato.it
Calciomercato Juve, saltato l’affare all’ultimo minuto: le mosse in uscite non sono finite! Cosa può succedere nelle prossime ore - Calciomercato Juve, saltato l’affare all’ultimo minuto: cosa aspettarsi nei prossimi giorni, tutti gli aggiornamenti Jonas Rouhi non andrà in Belgio, dove il mercato estivo ha chiuso i battenti nelle ... Da juventusnews24.com