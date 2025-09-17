Calciomercato Inter il fine settimana degli ex | da Pavard a Taremi segnano tutti
In attesa di capire il peso che le operazioni di calciomercato in entrata avranno sul rendimento dell ‘ Inter, tutti quei calciatori che – per un motivo o per un altro – hanno lasciato la Beneamata si stanno mettendo in mostra con le loro nuove casacche. Benjamin Pavard e Mehdi Taremi Partiamo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Calciomercato, cosa serve alle big nell’ultima settimana; Ultimi giorni di mercato, cosa può succedere in Serie A; LIVE! Inter-Lookman: l'Atalanta dice no all'offerta dell'Inter.
Inter, addio Calhanoglu ancora possibile: cambiano i costi della cessione - Il turco ha vissuto un'estate molto particolare per questioni di mercato, alla fine è rimasto ma per la cessione resta ancora tutto aperto ... Come scrive calciomercato.it
Derby d’Italia doppio: Juve e Inter pronte a sfidarsi anche sul mercato per Nahuel Molina - Le due formazioni se la vedranno in campionato e potrebbero fronteggiarsi anche sul mercato per l'esterno dell'Atletico ... Si legge su it.blastingnews.com