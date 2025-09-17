Calciomercato Como | supernova Nico Paz le tre clausole che lo legano al Real Madrid

In questa notizia si parla di: calciomercato - como

Calciomercato Milan, Como sempre più vicino a Morata: tutti i dettagli

Calciomercato Como, i lombardi per Gila fanno sul serio. Ecco l’offerta lanciata alla Lazio

Calciomercato Milan, Morata al Como? Il Galatasaray non ci sta

Nico Paz, i segreti del contratto: le tre clausole con cui il Real può riprenderselo - Il Como si gode le magie del suo gioiello, che però a Madrid guardano sempre con interesse. Lo riporta gazzetta.it

Como, Nico Paz ha già comunicato il proprio futuro: ma c’è un retroscena - E adesso, dopo appena tre partite, il giovane fantasista è apparso ancora più maturo e sicuro delle proprie doti, come c ... msn.com scrive