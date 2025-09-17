Calcio sotto shock | il campione muore in campo per un doppio infarto

Un dramma ha sconvolto il mondo del calcio: durante una partita tra veterani a Belgrado, l’ex centrocampista Dejan Milovanovi? ha perso la vita in campo per un improvviso doppio infarto. La partita, che doveva essere un momento di sport e condivisione, si è trasformata in tragedia quando Milovanovi?, mentre si preparava a battere un calcio d’angolo, si è accasciato al suolo davanti agli occhi increduli di compagni e avversari. Fino a pochi istanti prima appariva in perfetta salute, ma la fatalità ha colpito senza preavviso. I soccorsi sono stati immediati. Medici e volontari a bordo campo hanno tentato in ogni modo di rianimare il campione, ma ogni tentativo si è rivelato vano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

