Calcio sotto choc il campione trovato morto così
Una partita di calcio si è trasformata in una tragedia. Nel corso del match, un ex centrocampista si è accasciato improvvisamente ed è morto. La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente tra i presenti e, successivamente, tra i club e le testate sportive. Il dolore è stato particolarmente sentito dai compagni di squadra dei veterani, che hanno assistito impotenti all’accaduto. Leggi anche: “I prof non possono indossarle”: è caos nella scuola italiana, regole shock Ex campione serbo colto da arresto cardiaco durante incontro tra veterani. Durante una partita di calcio tra ex calciatori a Belgrado, un ex centrocampista si è accasciato improvvisamente mentre si preparava per un calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Calcio sotto choc, muore a 18 anni: tragedia infinita
Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni
Calcio sotto choc, morto l'attaccante del Liverpool Diogo Jota: aveva 28 anni
Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni; Diogo Jota morto, calcio sotto choc. Il Liverpool: "Siamo devastati"; Diego De Vivo, 14 anni, muore mentre si allena a calcio alla «Cantera Napoli»: malore sotto gli occhi dei genitori.
Calcio sotto choc, para un rigore e muore: tragedia in campo
Calcio sotto choc: muore a 19 anni la figlia dell'allenatore degli allievi della Sestese - Il cordoglio del club rossoblu e della Lucchese per il lutto che ha colpito il padre Marco (con un passato in B nella Pistoiese) e tutta la famiglia