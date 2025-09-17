Una partita di calcio si è trasformata in una tragedia. Nel corso del match, un ex centrocampista si è accasciato improvvisamente ed è morto. La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente tra i presenti e, successivamente, tra i club e le testate sportive. Il dolore è stato particolarmente sentito dai compagni di squadra dei veterani, che hanno assistito impotenti all’accaduto. Leggi anche: “I prof non possono indossarle”: è caos nella scuola italiana, regole shock Ex campione serbo colto da arresto cardiaco durante incontro tra veterani. Durante una partita di calcio tra ex calciatori a Belgrado, un ex centrocampista si è accasciato improvvisamente mentre si preparava per un calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Calcio sotto choc, il campione trovato morto così