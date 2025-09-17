ANCONA – Si è conclusa ieri la terza edizione del Trofeo Dorico Women : una “due giorni” di sport, passione e festa, con 25 squadre in campo per crescere, confrontarsi e dare il via alla nuova stagione. Nella categoria Under 12 trionfo per Palombina, mentre l’Ancona Women conquista il terzo posto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: calcio - sorrisi

Pulcini 2016 alla prima ufficiale nel calcio a 7: grinta, sorrisi e tanto divertimento! Ecco alcune foto delle partite con San Gimignano e San Donato Tavarnelle #noisiamoCertaldese - facebook.com Vai su Facebook

Tre punti, sorrisi e prime volte Un sabato rossoblù - X Vai su X

Calcio, sorrisi e emozioni nel Trofeo Dorico Women, con l'Ancona Respect protagonista nella varie categorie; Trofeo Misericordia di Grignano, 32esima edizione della corsa; I Lyons difendono lo Shield del Trofeo Capuzzoni in una giornata ricca di emozioni.

Calcio, sorrisi e emozioni nel Trofeo Dorico Women, con l'Ancona Respect protagonista nella varie categorie - La "due giorni" al Dorico ha visto le biancorosse chiudere al secondo posto nell'under 15, under 17 e nella sfida tra le prime squadre, persa in finale di misura contro l'Ascoli militante in Serie C ... Secondo anconatoday.it

Trofeo Gianni Danieli, due giornate di emozioni, abbracci e calcio nello stadio Stirpe - Si è chiusa con grande successo l’undicesima edizione del Trofeo Gianni Danieli, manifestazione dedicata alla categoria Esordienti e ... Da iltempo.it