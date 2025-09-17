Calcio serie C il Perugia cambia volto per la serata più delicata?

Un Perugia diverso per la serata più delicata (almeno di questo inizio di stagione)? Non si può dire che sia certo, ma le possibilità ci sono tutte.Il prossimo avversario è davvero ostico, quel Ravenna che, seppur neopromossa, è stata costruito con grandi ambizioni. Due giocatori su tutti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it