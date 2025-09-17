Calcio serie C il Perugia cambia volto per la serata più delicata?
Un Perugia diverso per la serata più delicata (almeno di questo inizio di stagione)? Non si può dire che sia certo, ma le possibilità ci sono tutte.Il prossimo avversario è davvero ostico, quel Ravenna che, seppur neopromossa, è stata costruito con grandi ambizioni. Due giocatori su tutti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
“Pippo” Inzaghi inizia una nuova sfida nella serie B a capo di uno storico “Calcio”
Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"
Un calcio mitico italiano passa dall’avere un piede nella serie C … per salvare tra avvelenamento e scandali finanziari!
DAZN, Sky e Lega Calcio Serie A hanno ottenuto i nomi delle persone che hanno guardato le partite su siti illegali. Ora potranno chiedere un risarcimento - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Serie A: Hellas Verona-Cremonese 0-0. Al Bentegodi i gialloblù dominano e creano almeno otto occasioni da gol, ma il portiere ospite si esalta e nega la vittoria. Applausi per la squadra di Zanetti, che mostra segnali incoraggianti. - X Vai su X
Calcio serie C, Perugia così non va: l'Ascoli gioca meglio e passa 2-0 al Curi; Calcio serie C, il Perugia annuncia: Per Manzari c'è lesione muscolare; Ravenna Perugia i precedenti.
Calcio serie C, Perugia così non va: l'Ascoli gioca meglio e passa 2-0 al Curi - I marchigiani si dimostrano superiori atleticamente e qualitativamente portandosi meritatamente a casa la posta piena ed infliggendo ai biancorossi la prima sconfitta in campionato. Si legge su perugiatoday.it
Coppa Italia serie C, il Perugia in campo a Latina il 30 ottobre - Sono state rese note le date e gli orari del secondo turno di Coppa Italia di serie C, che vedrà ancora in lizza il Perugia. Lo riporta today.it