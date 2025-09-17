Calcio Rocchi conferma | Errore del Var rigore Milan c’era
Roma, 17 set. (askanews) – Il designatore Gianluca Rocchi, nel corso della nuova puntata del programma “Open Var”, ha confermato che in Milan-Bologna il contatto Lucumì-Nkunku avrebbe dovuto essere giudicato come calcio di rigore, evidenziando un errore da parte del VAR. Secondo Rocchi, il fallo in questione è stato trascurato a causa dell’attenzione spostata su un altro episodio, quello tra Freuler e Nkunku, che non rilevava caratteristiche tali da farlo rientrare nei criteri per il rigore. L’episodio è uno dei quattro casi analizzati in apertura del format: gli altri riguardano il fallo di Gabbia in Lecce-Milan, l’espulsione (poi rettificata) di Vranckx in Sassuolo-Lazio e la rete di Adzic in Juventus-Inter, che Rocchi ha definito regolare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
