Calcio Nella Coppa Toscana di Seconda Categoria i biancoverdi si riscattano La Gragnolese appare rivitalizzata Il Monzone pecca di brillantezza

Una prima volta incapace di costruire il gioco, di esprimersi per 90’ con una buona continuità e di resistere agli assalti del Serricciolo. La volta successiva è apparsa brillante e convinta la Gragnolese che batte il Monzone, disorientando i propri tifosi e mostrando due identità come dottor Jekyll e Mister Hyde. Contro il Serricciolo i biancoverdi erano incappati in una sconfitta non pesante nel punteggio che, per quanto prodotto dalla squadra di Bambini, avrebbe potuto assumere proporzioni diverse dallo 2-0 finale. Contro i cugini del Monzone, nella 2ª giornata del primo turno di Coppa Toscana di Seconda Categoria, la storia è cambiata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

