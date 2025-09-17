Calcio Nella Coppa Toscana di Seconda Categoria i biancoverdi si riscattano La Gragnolese appare rivitalizzata Il Monzone pecca di brillantezza
Una prima volta incapace di costruire il gioco, di esprimersi per 90’ con una buona continuità e di resistere agli assalti del Serricciolo. La volta successiva è apparsa brillante e convinta la Gragnolese che batte il Monzone, disorientando i propri tifosi e mostrando due identità come dottor Jekyll e Mister Hyde. Contro il Serricciolo i biancoverdi erano incappati in una sconfitta non pesante nel punteggio che, per quanto prodotto dalla squadra di Bambini, avrebbe potuto assumere proporzioni diverse dallo 2-0 finale. Contro i cugini del Monzone, nella 2ª giornata del primo turno di Coppa Toscana di Seconda Categoria, la storia è cambiata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - coppa
Refugees Solidarity Cup: la coppa dei rifugiati: «Il calcio mi permette di dimenticare i miei problemi» SoFoot
Calcio a 5, gran finale per il Torneo delle Alpi: si giocano la coppa La Vezzana e Pucci
Coppa Italia 2025-26, calendario e tabellone: quando scenderà in campo il Calcio Napoli
ISOLA TERRA NOSTRA LE CASTELLA CALCIO IL PRIMO TURNO DI COPPA CALABRIA SI CHIUDE CON UNA SOFFERENZA La sfida di andata del primo turno di Coppa Calabria, termina con un risultato bugiardo in favore dei padroni di casa dello Scanda - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Coppa Italia L'Hellas Verona batte ai rigori il Cerignola: sarà derby con il Venezia Non semplice la qualificazione in Puglia. In gol per i gialloblù Bradaric. Decisivo il penalty di Serdar https://rainews.it/tgr/veneto/articoli/2025/08/hellas-verona-batte-ai-rig - X Vai su X
Calcio Nella Coppa Toscana di Seconda Categoria i biancoverdi si riscattano. La Gragnolese appare rivitalizzata. Il Monzone pecca di brillantezza; Calcio dilettantistico, Notizie, Risultati, Classifiche, Video - Toscana; Seconda, Coppa Toscana: sorrisi per Pescia, Cintolese e Cecina.
Calcio Nella Coppa Toscana di Seconda Categoria i biancoverdi si riscattano. La Gragnolese appare rivitalizzata. Il Monzone pecca di brillantezza - Una prima volta incapace di costruire il gioco, di esprimersi per 90’ con una buona continuità e di resistere agli assalti del Serricciolo. Riporta sport.quotidiano.net
Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria. Via a una stagione da vivere tutta d’un fiato - Squadre in campo alle 15,30 con la formula dei triangolari e degli accoppiamenti. Come scrive msn.com