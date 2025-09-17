Calcio Napoli Meret torna tra i pali | recupero completo in vista del City

Il portiere del Calcio Napoli ha smaltito l’affaticamento muscolare ed è pronto a difendere la porta domani sera all’Etihad Stadium. Conte valuta ancora dubbi di formazione sulla corsia sinistra. Buone notizie per il Calcio Napoli alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City. Alex Meret, fermato nei giorni scorsi da un affaticamento . 🔗 Leggi su 2anews.it

Napoli, allarme rientrato per Meret. A Manchester può tornare; Napoli al completo. Torna anche Meret; Napoli, arrivano novità sulle condizioni di Meret in vista del City.

Napoli, allarme rientrato per Meret. A Manchester può tornare - Dopo il forfait contro la Fiorentina, il portiere italiano torna a disposizione di Conte, che dovrà scegliere tra lui e Milinkovic-

Napoli, buone notizie per Conte: Meret torna in gruppo e sarà a disposizione col City - Il Napoli ha proseguito questa mattina gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno: Meret torna a disposizione di Conte

