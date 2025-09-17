Calcio italiano in lutto addio a una figura di primo piano

Con la sua inconfondibile cravatta gialla e i modi eleganti e cortesi, lo si poteva incontrare ovunque: sugli spalti dello stadio, immerso nelle emozioni di una partita, oppure nella caserma dei vigili del fuoco, con i quali aveva collaborato a lungo nella sua vita professionale di geometra. Sempre disponibile, sempre legato alla sua città, rappresentava un punto di riferimento tanto nello sport quanto nel tessuto sociale monzese. Per chi vive e respira sport a Monza, la sua presenza era familiare e rassicurante. Un volto amico, che con passione e determinazione aveva dedicato decenni della propria vita a sostenere squadre e atleti locali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it