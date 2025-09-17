Calcio femminile | l’edizione del debutto è in programma sabato al centro sportivo Il Caggio di Ceciliano Primo memorial Carlo Benucci per ragazzine

Sport.quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO Poco meno di due anni fa, nel dicembre 2023, Arezzo piangeva la scomparsa di Carlo Benucci. Uomo di sport e volontariato, da giovane era stato un calciatore dilettante, indossando anche la maglia dell’Arezzo. Negli anni ha ricoperto anche il ruolo di presidente nella sezione aretina dei Veterani dello sport ed è stato appassionato commentatore delle partite della Scuola Basket Arezzo. Da quest’anno, il suo nome si legherà anche a un torneo organizzato dall’Arezzo calcio femminile, appunto il Memorial Carlo Benucci, che sabato debutterà con la prima edizione al centro sportivo "Il Caggio" di Ceciliano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio femminile l8217edizione del debutto 232 in programma sabato al centro sportivo il caggio di ceciliano primo memorial carlo benucci per ragazzine

© Sport.quotidiano.net - Calcio femminile: l’edizione del debutto è in programma sabato al centro sportivo "Il Caggio» di Ceciliano. Primo memorial "Carlo Benucci» per ragazzine

In questa notizia si parla di: calcio - femminile

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra

calcio femminile l8217edizione debuttoCALCIO DONNE SERIE B. Debutto amaro per le amaranto. Passa il Bologna - Dopo i tre punti all’esordio arriva una battuta d’arresto per le amaranto dell’Arezzo calcio femminile. Segnala lanazione.it

Calcio: Sofia Cantore segna al debutto negli Usa, prima italiana - Sofia Cantore segna al suo debutto nel campionato di calcio femminile Usa, diventando così la prima italiana ad andare in rete nel campionato a stelle e strisce. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Femminile L8217edizione Debutto