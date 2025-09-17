Calcio femminile | l’edizione del debutto è in programma sabato al centro sportivo Il Caggio di Ceciliano Primo memorial Carlo Benucci per ragazzine

AREZZO Poco meno di due anni fa, nel dicembre 2023, Arezzo piangeva la scomparsa di Carlo Benucci. Uomo di sport e volontariato, da giovane era stato un calciatore dilettante, indossando anche la maglia dell’Arezzo. Negli anni ha ricoperto anche il ruolo di presidente nella sezione aretina dei Veterani dello sport ed è stato appassionato commentatore delle partite della Scuola Basket Arezzo. Da quest’anno, il suo nome si legherà anche a un torneo organizzato dall’Arezzo calcio femminile, appunto il Memorial Carlo Benucci, che sabato debutterà con la prima edizione al centro sportivo "Il Caggio" di Ceciliano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

