Buona la prima per la Vigor Fucecchio, che bagna il proprio esordio in Coppa Toscana di Serie C con una convincente vittoria sul campo della neopromossa La Sorba Casciano. Gli uomini di coach Perretta, nonostante le assenze di capitan Frediani e di Gianmarco Magini, si sono infatti imposti con un rotondo 9-3 con tripletta di Qevani, doppiette di D’Alcamo e Montalbano e reti di Fejzaj e Sejdini. Questi gli effettivi che sono scesi tutti in campo: Campinotti (p), Bertocci (p), Moscatelli, Magini L., D´Alcamo, Cripezzi, Qevani, Masha, Fejzaj, Sejdini, Zito, Montalbano. Vigor che dopo la prima giornata comanda quindi con 3 punti il girone di primo turno insieme alla Virtus Poggibonsi, che ha a sua volta regolato 10-5 in casa il Futsal Sangiovannese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Vigor Fucecchio, buona la prima. Superata La Sorba Casciano

