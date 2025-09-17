Calcinacci dal cornicione di un edificio | intervento dei Vigili del fuoco in centro a Pontedera

Pisatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 8.30 di questa mattina, mercoledì 17 settembre, in via Primo Maggio a Pontedera. Alcune parti di un cornicione di calcestruzzo si sono distaccate dalla facciata di un edificio. I Vigili del fuoco con l'autoscala hanno messo in sicurezza i luoghi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcinacci - cornicione

Calcinacci dal cornicione di un edificio: intervento dei Vigili del fuoco in centro a Pontedera; Vengono giù tegole e calcinacci da palazzo al corso: intervento dei vigili del fuoco | FOTO; Crolla cornicione in via Mazzini a Novi Ligure: passante ferito dai calcinacci.

Calcinacci e cornicioni crollano dalle case sulla strada. Betteto: «Pericolo per i pedoni, bisogna intervenire». Centro bloccato - Ieri (4 dicembre) pezzi di cornicione si sono staccati da alcuni vecchi edifici di via Roma. Scrive ilgazzettino.it

Cadono calcinacci dal cornicione a San Costanzo: transennata una zona del Corso - Ieri mattina si è svolto regolarmente il consueto mercato cittadino ma non sono mancati i commenti e le reazioni per il pericolo provocato dalla caduta del cornicione posto al di sopra di un ex ... Segnala corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Calcinacci Cornicione Edificio Intervento