Calci si rimbocca le maniche | torna Puliamo il Mondo

Calci, 17 settembre 2025 - Un gesto semplice come raccogliere rifiuti può diventare un atto di responsabilità collettiva e di speranza verso il futuro. Sabato 20 e domenica 21 settembre torna anche a Calci “Puliamo il Mondo”, la campagna promossa a livello nazionale da Legambiente all’interno del movimento globale Clean Up the World. L’iniziativa coinvolge ogni anno migliaia di volontari in tutta Italia e chiama a raccolta cittadini, scuole, amministrazioni e associazioni con un obiettivo chiaro: prendersi cura dei territori e sensibilizzare la comunità sui temi ambientali, trasformando l’impegno quotidiano in un contributo concreto per il pianeta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

