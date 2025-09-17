Calci e pugni a Prato Operai in sciopero Aggrediti dai titolari

Le immagini scorrono come un film che Prato e Montemurlo hanno già visto troppe volte: urla, spintoni, calci, pugni, offese. L’aggressione davanti all’azienda ’L’Alba’, di proprietà albanese, in via delle Lame, confine sottile tra i due comuni, è rimbalzato sui social in poche ore. Nel distretto che cuce il glamour del Made in Italy, il copione si è ripetuto. Da giorni gli operai presidiano il cancello dell’azienda, sostenuti dal sindacato autonomo Sudd Cobas. Il picchetto è un fazzoletto di teloni, sedie pieghevoli, caffè in thermos: la quotidianità ostinata di chi chiede salari giusti, orari regolari, rispetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Calci e pugni a Prato. Operai in sciopero. Aggrediti dai titolari

