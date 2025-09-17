‘CalcA’ L’obiettivo del suo idolo 30 anni! Dopo

2025-09-17 13:51:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Dicono che i confronti sono odiosi . ma Kenan Yildiz (Regensburg, 2005) Sembra determinato a forzare i parallelismi, oltre la sua celebrazione con la lingua fuori con uno dei suoi grandi idoli: Alessandro del Piero. Il nuovo Juventus Idol “ha inchiodato” in 4-4 contro il Borussia Dortmund . Il primo obiettivo di Del Piero In Champions League. Un’opera d’arte “che ‘Pinturicchio’ Ha disegnato, per ulteriori Inri, il 13 settembre, 1995 nel Victoria 1-3 . contro il “BVB”!!! “Pinturicchio” ha disegnato un’opera d’arte “nella vittoria della Juventus sul Borussia Dortmund nel 1995-96 Trenta anni dopo, la storia è stata ripetuta di nuovo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

