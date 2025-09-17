Bandi di concorso in piena campagna elettorale. Ma anche incontri con un gruppo di lavoratori precari, tranquillizzati di altri 6 mesi di contratto in attesa di essere stabilizzati grazie alle “ampie rassicurazioni che il presidente Occhiuto”. Le parole sono della sindaca di San Giovanni in Fiore e presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro e stanno tutte in un audio che, in questi giorni, sta scuotendo la campagna elettorale per le Regionali del 5 e 6 ottobre. Succurro, infatti, è candidata nella lista “Occhiuto Presidente” e nell’audio, finito online, è stato registrato il suo discorso ai precari dei vari comuni del Cosentino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Calabria, promesse ai precari alla vigilia delle elezioni: bufera sulla candidata di Occhiuto. Tridico: “È voto di scambio”