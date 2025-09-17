Cala il sipario sulla vicenda giudiziaria di Antonello Montante I vertici però sono rimasti nell’ombra

17 set 2025

di Gionata Borin Cala definitivamente il sipario sulla vicenda di Calogero Antonio Montante, detto Antonello. L’ex presidente di Confindustria Sicilia ed ex paladino dell’antimafia si è costituito in carcere, dove dovrà scontare una condanna a 4 anni, 5 mesi e 23 giorni di carcere, che gli è stata inflitta per corruzione e accesso abusivo a sistemi informatici, reati commessi dal 2014 in poi. I reati precedenti. invece, sono finiti in prescrizione. La Cassazione lo aveva assolto dall’accusa di “associazione a delinquere finalizzata alla corruzione”, facendo cadere totalmente quello che era conosciuto come il “sistema Montante”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

