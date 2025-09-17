di Gionata Borin Cala definitivamente il sipario sulla vicenda di Calogero Antonio Montante, detto Antonello. L’ex presidente di Confindustria Sicilia ed ex paladino dell’antimafia si è costituito in carcere, dove dovrà scontare una condanna a 4 anni, 5 mesi e 23 giorni di carcere, che gli è stata inflitta per corruzione e accesso abusivo a sistemi informatici, reati commessi dal 2014 in poi. I reati precedenti. invece, sono finiti in prescrizione. La Cassazione lo aveva assolto dall’accusa di “associazione a delinquere finalizzata alla corruzione”, facendo cadere totalmente quello che era conosciuto come il “sistema Montante”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cala il sipario sulla vicenda giudiziaria di Antonello Montante. I vertici però sono rimasti nell'ombra