Cala il sipario sulla vicenda giudiziaria di Antonello Montante I vertici però sono rimasti nell'ombra
di Gionata Borin Cala definitivamente il sipario sulla vicenda di Calogero Antonio Montante, detto Antonello. L’ex presidente di Confindustria Sicilia ed ex paladino dell’antimafia si è costituito in carcere, dove dovrà scontare una condanna a 4 anni, 5 mesi e 23 giorni di carcere, che gli è stata inflitta per corruzione e accesso abusivo a sistemi informatici, reati commessi dal 2014 in poi. I reati precedenti. invece, sono finiti in prescrizione. La Cassazione lo aveva assolto dall’accusa di “associazione a delinquere finalizzata alla corruzione”, facendo cadere totalmente quello che era conosciuto come il “sistema Montante”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Vicofaro, cala il sipario. La struttura sigillata e la Diocesi assume sedici operatori
Naviglio, stasera cala il sipario sull'edizione 2025 dopo 120 giorni di festa
Cala il sipario 'Dalla Giuliana': "I pochi parcheggi in centro condannano i piccoli negozi"
Cala il sipario sulla Spal: la società di Tacopina e Follano è ufficialmente fallita; Corruzione e concorso esterno, assolto l'avvocato Armando Veneto · CosenzaChannel.it; Torre del Greco, assolti l'ex sindaco e l'ex staffista: chiuso il caso sull'incarico durante l'emergenza Covid.
Platini e Blatter definitivamente assolti in Svizzera: chiuso il processo per frode - Dopo dieci anni di indagini e procedimenti giudiziari, cala definitivamente il sipario sul caso che vedeva coinvolti Michel Platini e Sepp Blatter.