Cagliari film e partite pirata | blitz contro lo streaming illegale

Dalla perquisizione in un locale di Cagliari è partita un'operazione nazionale contro la pirateria televisiva: militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Cagliari hanno svolto in questi giorni sequestri e perquisizioni in diverse regioni italiane a contrasto dello streaming illegale di contenuti televisivi e a tutela del diritto d'autore. Secondo quanto appreso dalle fonti investigative, i finanzieri del 2° Nucleo operativo metropolitano, coordinati dal gruppo Cagliari, durante un controllo amministrativo operato in un esercizio pubblico dell'hinterland del capoluogo, avevano inizialmente rilevato la proiezione abusiva di contenuti pay per view attraverso l'utilizzo di apparecchi illegali che consentono di accedere a centinaia di contenuti multimediali (film, serie tv ed eventi sportivi in diretta). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
