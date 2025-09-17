Caggiano Riccardo Pucciarelli dona oltre 500 volumi di famiglia alla biblioteca comunale
In occasione del centenario della nascita del padre, Cavaliere Serafino Pucciarelli (nato a Caggiano il 15 dicembre 1925), Riccardo Pucciarelli ha voluto celebrarne la memoria con un gesto di grande valore culturale e affettivo: la donazione alla Biblioteca Comunale “Nicola Lamattina” di Caggiano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Caggiano, la famiglia Pucciarelli dona oltre 500 volumi alla Biblioteca Comunale.
Altra visita speciale per Francesco Pucciarelli, malato di SLA: a Caggiano arriva don Maurizio Patriciello - Grazie all'invito di Francesco Pucciarelli, la comunità caggianese ha potuto interloquire intensamente ... Scrive ilmattino.it