Caggiano Riccardo Pucciarelli dona oltre 500 volumi di famiglia alla biblioteca comunale

Salernotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del centenario della nascita del padre, Cavaliere Serafino Pucciarelli (nato a Caggiano il 15 dicembre 1925), Riccardo Pucciarelli ha voluto celebrarne la memoria con un gesto di grande valore culturale e affettivo: la donazione alla Biblioteca Comunale “Nicola Lamattina” di Caggiano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

