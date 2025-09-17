Cadorago spaccio in un bivacco fra i boschi | arrestati tre giovani
Cadorago, 17 settembre 2025 – Si erano ritagliati il loro punto di spaccio all'interno di una zona boschiva a Bulgorello di Cadorago, dove smerciavano hashish e cocaina. Tre marocchini di 21, 20 e 18 anni, sono stati arrestati ieri pomeriggio dalla Squadra Mobile di Como, che li ha sorpresi in flagranza con 17 grammi di cocaina, 58 di hashish e denaro contante per un centinaio di euro, in tagli da venti. Gli arresti sono la conseguenza di un servizio straordinario della Squadra Mobile di Como, che nel primo pomeriggio di ieri ha iniziato a osservare il via vai in corrispondenza di un luogo segnalato come possibile bivacco: dopo aver monitorato i movimenti di alcuni acquirenti di droga, è stato individuato il punto esatto in cui i tre marocchini avevano creato la base operativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
