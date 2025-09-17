Cadeo dopo l’incendio odore acre ancora percepibile | i controlli ambientali eseguiti da Arpae
Incendio nell’ex stabilimento di Cadeo Carni, controlli ambientali di Arpae. Il rogo si è scatenato nella mattinata di ieri – martedì 16 settembre - nel capannone situato nella frazione di Roveleto e utilizzato come stoccaggio di attrezzature e macchinati. «Dalle testimonianze dei vigili del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: cadeo - dopo
Dopo Ragusa- Viola parla Coach Giulio Cadeo? #perte #neiperte #pov #pallacanestroviola #redel #giuliocadeo - facebook.com Vai su Facebook
Cadeo, dopo l’incendio odore acre ancora percepibile: i controlli ambientali eseguiti da Arpae - Campionamento dei tecnici dell’agenzia nel centro abitato per acquisire i dati di concentrazione di diossine e altri inquinanti subito dopo il rogo e monitorarne l'evoluzione nelle ore successive ... Come scrive ilpiacenza.it