Cadeo dopo l’incendio odore acre ancora percepibile | i controlli ambientali eseguiti da Arpae

Incendio nell’ex stabilimento di Cadeo Carni, controlli ambientali di Arpae. Il rogo si è scatenato nella mattinata di ieri – martedì 16 settembre - nel capannone situato nella frazione di Roveleto e utilizzato come stoccaggio di attrezzature e macchinati. «Dalle testimonianze dei vigili del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it