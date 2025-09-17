Cade plafoniera dal soffitto e sfiora gli alunni | paura in classe Il Comune avvia verifiche

Attimi di paura ieri mattina alla scuola Mazzini Modugno di Bari. Durante le lezioni, in una terza delle classi della primaria dell'istituto di via Suppa, dal soffitto è venuta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Cade plafoniera dal soffitto: paura in classe alla Mazzini. Il Comune avvia verifiche

