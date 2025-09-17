Cade plafoniera dal soffitto e sfiora gli alunni | paura in classe Il Comune avvia verifiche
Attimi di paura ieri mattina alla scuola Mazzini Modugno di Bari. Durante le lezioni, in una terza delle classi della primaria dell'istituto di via Suppa, dal soffitto è venuta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: cade - plafoniera
Cade plafoniera dal soffitto: paura in classe alla Mazzini. Il Comune avvia verifiche
Cade plafoniera dal soffitto e sfiora gli alunni: paura in classe. Il Comune avvia verifiche - Durante le lezioni, in una terza delle classi della primaria dell'istituto di via Suppa, dal soffitto è ... Secondo quotidianodipuglia.it
Cade plafoniera dal soffitto: paura in classe alla Mazzini. Il Comune avvia verifiche - Durante le lezioni, in una terza delle classi della primaria dell'istituto di via Suppa, dal soffitto è ... Lo riporta quotidianodipuglia.it