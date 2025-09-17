Cade mentre va a funghi anziana recuperata dai vigili del fuoco | l' allarme lanciato dalle amiche

Viterbotoday.it | 17 set 2025

Anziana cade mentre va a funghi e resta ferita. È successo questa mattina, 17 settembre, durante una passeggiata nei boschi di monte Fogliano, a Vetralla, nei pressi dell'eremo di San Girolamo.Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe inciampata cadendo rovinosamente e nell'impatto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

