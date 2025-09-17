Cade dal terzo piano grave bimbo di due anni

Un bambino di due anni è caduto dal terzo piano di una palazzina in via alla Basilica dei Fieschi a San Salvatore di Cogorno nell'entroterra di Lavagna. La chiamata al 118 è arrivata poco prima delle 11 di mercoledì 17 settembre 2025.Sul posto sono intervenute auto medica Tango 1 e un'ambulanza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it