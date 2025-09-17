Cade da impalcatura mentre lavora | grave 67enne
Un uomo di 67 anni è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma, dopo essere caduto da un’impalcatura, vicino a Coli, in provincia di Piacenza. Come riportato da IlPiacenza stava eseguendo alcuni lavori di muratura all’esterno della facciata di una palazzina quando, per cause da chiarire, ha perso l’equilibrio precipitando per alcuni metri e battendo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: cade - impalcatura
Mestre, operaio di 19 anni cade da un’impalcatura e viene abbandonato alla fermata del bus
Operaio cade dall'impalcatura mentre lavora: viene abbandonato ferito alla fermata dell'autobus
Stagista di 17 anni in alternanza scuola-lavoro cade da un’impalcatura in Friuli, è grave
+++ OPERAIO CADE DA IMPALCATURA: È grave +++ Paura a Bellizzi dove un operaio è caduto dall’impalcatura ed è rimasto gravemente ferito. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era impegnato a realizzare alcuni lavori all’esterno di un palazzo quan - facebook.com Vai su Facebook
Due morti sul lavoro in poche ore: a Torino un operaio precipita con il cestello di una gru. A Catania un 53enne cade da un’impalcatura - X Vai su X
Cade da un'impalcatura mentre lavora: 67enne grave in elisoccorso al Maggiore; Cade da un’impalcatura mentre lavora: paura a San Giovanni Incarico, grave un operaio; Operaio cade da un’impalcatura. Ferito dopo un volo di sette metri.
Cade da un'impalcatura, operaio 45enne ferito a Cagliari - Incidente sul lavoro questa mattina in via Vesalio a Cagliari, ferito un operaio di 45 anni, residen ... Si legge su ansa.it
Riposto, operaio cade dall’impalcatura e muore: chi è la vittima - CATANIA – Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina a Riposto, nel Catanese. livesicilia.it scrive