Cade da impalcatura mentre lavora | grave 67enne

Un uomo di 67 anni è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma, dopo essere caduto da un’impalcatura, vicino a Coli, in provincia di Piacenza. Come riportato da IlPiacenza stava eseguendo alcuni lavori di muratura all’esterno della facciata di una palazzina quando, per cause da chiarire, ha perso l’equilibrio precipitando per alcuni metri e battendo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

