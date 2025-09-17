Caccia Tommasetti | La decisione del Tar penalizza i cacciatori
Il Tar Napoli ha respinto l’istanza cautelare presentata dalle associazioni contro due decreti regionali che riducono i posti negli Ambiti Territoriali di Caccia. Una “decisione contraddittoria dei giudici sulla stagione venatoria 20252026” la definisce il consigliere regionale della Lega. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: caccia - tommasetti
Anziché il 31, nelle Marche la caccia al tordo sassello, al tordo bottaccio, alla cesena e alla beccaccia chiuderà il 10 gennaio: lo ha stabilito il Tar (ordinanza 193/25) accogliendo in parte il ricorso promosso dal legale di Wwf, Lipu, Legambiente, Lav, Enpa e L - facebook.com Vai su Facebook
Caccia, Tommasetti: “La decisione del Tar penalizza i cacciatori”; Caccia, Tommasetti: La decisione del Tar penalizza i cacciatori; Caccia, Tommasetti: “La decisione del Tar penalizza i cacciatori”.
Caccia, Tommasetti: "La decisione del Tar penalizza i cacciatori" - L'articolo Caccia, Tommasetti: "La decisione del Tar penalizza i cacciatori" proviene da OttoPagine. Da msn.com
Caccia nelle Marche, il TAR anticipa la chiusura per quattro specie: esultano le associazioni ambientaliste - La decisione dei giudici amministrativi stoppa il prolungamento della stagione venatoria. Scrive lanuovariviera.it