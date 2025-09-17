Busto Arsizio (Varese), 16 settembre 2025 – Sciopero e presidio ieri mattina davanti al Tribunale di Busto Arsizio dei dipendenti precari, assunti con il Pnrr, che dopo aver dato un apporto fondamentale, per smaltire l’arretrato degli uffici in via Volturno, vedono a rischio il loro posto di lavoro, alla scadenza del contratto. Nel Palazzo di Giustizia bustese sono 46: 39 funzionari dell’Ufficio del processo, quattro operatori data entry e tre tecnici amministrativi, scadenza del contratto 30 giugno 2026. La precaria. "Siamo forza lavoro importante, che sta contribuendo allo smaltimento dell’arretrato e si è integrata bene con il personale a tempo indeterminato – spiega Erica Gagliardi, precaria e rappresentante Rsu per la Fp Cgi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Busto Arsizio, la protesta dei precari del Tribunale: “Senza di noi sistema al collasso”