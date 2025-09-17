Bus sovraffollati ragazzi costretti a viaggiare in piedi nonostante tariffe elevate
BRINDISI - I genitori degli studenti pendolari che viaggiano sulla tratta Carovigno-Brindisi, passando per San Vito dei Normanni, pagano "quasi 80 euro mensili" per un servizio che presenta condizioni sempre più critiche. Gli autobus risultano "troppo pieni", con utenti costretti a viaggiare "in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
