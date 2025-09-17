Bus sovraffollati ragazzi costretti a viaggiare in piedi nonostante tariffe elevate

Brindisireport.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - I genitori degli studenti pendolari che viaggiano sulla tratta Carovigno-Brindisi, passando per San Vito dei Normanni, pagano "quasi 80 euro mensili" per un servizio che presenta condizioni sempre più critiche. Gli autobus risultano "troppo pieni", con utenti costretti a viaggiare "in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sovraffollati - ragazzi

Bus sovraffollati, ragazzi costretti a viaggiare in piedi nonostante tariffe elevate; Dalla Val d’Intelvi a Como: bus da incubo. Scatta la battaglia delle mamme; Val d'Intelvi, trasporti in difficoltà: il grido d'allarme dei genitori.

"Bus sovraffollati, ragazzi costretti a viaggiare in piedi nonostante tariffe elevate" - Brindisi: famiglie denunciano condizioni di viaggio inaccettabili a fronte di abbonamenti costosi ... Si legge su brindisireport.it

Cerca Video su questo argomento: Bus Sovraffollati Ragazzi Costretti