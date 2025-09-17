BUONGIORNO MAMMA 3 | RAOUL BOVA INAUGURA LA STAGIONE FICTION DI CANALE 5

Mercoledì 17 settembre, in prima serata su Canale 5, al via la terza stagione di “ Buongiorno, mamma! ”, la serie tv che vede protagonista Raoul Bova. Nel cast, oltre a Bova, ritroveremo tutti gli attori più amati della prima stagione: Beatrice Arnera, Maria Chiara Giannetta (guest star nel ruolo di Anna negli episodi 1, 6 e 7), Elena Funari, Ginevra Francesconi, Giovanni Nasta, Vincenzo Colaprico, Thomas Santu e Kelum Giordano. Con loro anche talentuose new entry come Serena Iansiti, Thomas Berger Christensen, Andrea Condè, Lorenzo Aloi, Nicoletta Di Bisceglie e Rebecca Loria. Buongiorno Mamma 3: Trama Una superficie bianca, anfibi neri, gambe lunghe su gonna corta: è Agata, la ‘zia’ acquisita della famiglia Borghi. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BUONGIORNO MAMMA 3: RAOUL BOVA INAUGURA LA STAGIONE FICTION DI CANALE 5

