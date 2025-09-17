Buongiorno mamma 3 | quante puntate durata e quando finisce

. Quante puntate sono previste per Buongiorno mamma 3, la terza stagione della fiction su Canale 5? In tutto, come nella scorsa stagione, dovrebbero andare in onda sei puntate: la prima mercoledì 17 settembre 2025; la sesta e ultima mercoledì 22 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 17 settembre 2025. Seconda puntata: mercoledì 24 settembre 2025. Terza puntata: mercoledì 1 ottobre 2025. Quarta puntata: mercoledì 8 ottobre 2025. Quinta puntata: mercoledì 15 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it

