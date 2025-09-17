La terza stagione della fiction con Raoul Bova torna su Canale 5: tra misteri irrisolti, amori complicati e nuove sfide per la famiglia Borghi: ecco cosa vedremo da stasera. Parte questa sera, mercoledì 17 settembre, nel prime time di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, la terza stagione di Buongiorno, mamma! con protagonista Raoul Bova. L'amatissima fiction torna ad emozionare il pubblico e ci terrà compagnia per quattro settimane con segreti, colpi di scena e nuove sfide familiari. Dove eravamo rimasti: riassunto della seconda stagione All'inizio della seconda stagione, Anna si risveglia e questo evento sconvolge gli equilibri della famiglia, riportando a galla segreti mai del tutto chiariti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Buongiorno mamma! 3 con Raoul Bova da stasera su Canale 5: trama, cast, quante puntate saranno