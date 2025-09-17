La terza stagione di Buongiorno mamma ha portato in scena Laura, un nuovo personaggio. La donna ormai fa parte della famiglia Borghi, dove avendo avviato una relazione amorosa con Guido. Questa new entry sembra non convincere affatto Agata, la quale per diverso tempo è rimasta lontana dalla famiglia e, dunque, da sua sorella Sole (entrambe sono figlie di Maurizia). Più volte, infatti, la ragazza esprime i suoi dubbi. Al contrario la sua sorellina non sembra avere i suoi stessi sospetti. Anzi, Sole ringrazia di avere avuto al suo fianco Laura, che le ha dato la possibilità di frequentare l’università e di gestire la sua vita da mamma con la piccola Nina. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Buongiorno mamma 3, chi è davvero Laura: nasconde qualcosa?