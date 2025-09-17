Buon compleanno Vespa Club maxi raduno dei soci

Il Vespa Club Casalecchio, fondato nel 2000 e arrivato oggi a contare oltre 120 soci, compie 25 anni. Un traguardo significativo, che sarà celebrato domenica in occasione di una giornata speciale e all’insegna della condivisione: il ritrovo è fissato per le 8:30 in Piazza del Popolo, dove saranno presenti il fondatore Mauro Rizzi, i presidenti che si sono succeduti negli anni, i soci del club e i rappresentanti del Comune. Alle 10, dopo un primo momento conviviale, partirà il giro in Vespa tra le suggestive colline del territorio, con tappa alle 11 a Monte San Pietro per visitare la Collezione Nigelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Buon compleanno Vespa Club, maxi raduno dei soci

In questa notizia si parla di: buon - compleanno

