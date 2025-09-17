Buon compleanno Alvise Armellini Alessandro Sassone…

Buon compleanno Alvise Armellini, Alessandro Sassone, Reinhold Messner, Simone Perrotta, Paolo de Ceglie,  Gianpaolo Ormezzano, Rosa Russo Iervolino, Donatella Moretti, Paolo Crepet, Sergio Japino, Annamaria Parente, Aldo Cazzullo, Alessandro Siani, Roberto Rampi, Alessio Tacconi, Silvia Salis, Giulia Olivieri. Oggi 17 settembre compiono gli anni: Alvise Armellini, giornalista; Chiara Puri Purini, giornalista; Alessandro Sassone, giornalista; Rosa Russo Iervolino, politica; Angelo Zanolli, attore; Vittorio Malacalza, imprenditore; Benito Gramola, storico, scrittore; Antonio Prevosto, politico; Gualberto Niccolini, politico; Donatella Moretti, cantante; Francesco Cappelli, ex calciatore; Angelo Comastri, cardinale, arcivescovo; Luigi di Majo, avvocato, personaggio tv. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

